In vista delle elezioni presidenziali del 2029, si susseguono indiscrezioni e smentite riguardo alle possibili candidature e incontri tra vari esponenti politici. Marina Berlusconi ha smentito voci di incontri con il Partito Democratico, mentre Pier Ferdinando Casini torna ad essere menzionato come possibile figura di mediazione per il Quirinale. Il dibattito sull’erede di Mattarella continua a riaccendersi tra indiscrezioni e dichiarazioni ufficiali.

Quirinale 2029, tra retroscena e smentite: si riaccende il dibattito sul dopo-Mattarella. Pier Ferdinando Casini torna a circolare nel dibattito politico come possibile figura di sintesi per il Quirinale. L’ex leader dell’Udc ed ex alleato di Silvio Berlusconi, oggi eletto nel 2022 nelle liste del Partito Democratico, è considerato da più parti un nome gradito a quel variegato spazio centrista che attraversa sia il centrodestra sia il centrosinistra. Non è la prima volta che il suo profilo viene accostato al Colle: già in occasione della rielezione di Sergio Mattarella il suo nome era stato tra quelli presi in considerazione. A riaccendere...🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Quirinale 2029, retroscena e smentite: Marina Berlusconi nega incontri con il Pd

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