Si sono svolti incontri tra esponenti di diversi schieramenti politici per discutere delle prossime elezioni e delle possibili ripercussioni sulla scelta del Presidente della Repubblica nel 2029. Un mediatore sta coordinando i contatti tra i rappresentanti di partiti di centrodestra e di centrosinistra, mentre si discute di alcune proposte relative al sistema elettorale, tra premio di maggioranza e proporzionale, e delle eventuali ripercussioni sul Quirinale.

? Punti chiave Chi è il mediatore che sta gestendo l'incontro tra Berlusconi e Schlein?. Come influirà la scelta tra premio di maggioranza e proporzionale sul Quirinale?. Perché l'asse Berlusconi-PD punta proprio su Pier Ferdinando Casini?. Quali sono i nodi politici che collegano Forza Italia alla linea Schlein?.? In Breve Gianni Letta coordina il dialogo tra Marina Berlusconi ed Elly Schlein.. Dario Franceschini e Francesco Boccia collegano Forza Italia con l'area Schlein.. Meloni propone premio di maggioranza, Berlusconi punta sul sistema proporzionale.. La strategia mira a neutralizzare l'influenza della destra meloniana nel 2029..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Quirinale 2029: Marina Berlusconi e il Pd su un piano per Casini

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