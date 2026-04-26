Il mandato del presidente della Repubblica scadrà il 3 febbraio 2029, portando a una serie di iniziative da parte dei partiti di sinistra per prepararsi alle future scelte istituzionali. Le forze politiche sono al lavoro per riorganizzarsi in vista della possibile nomina del nuovo Capo dello Stato, mentre le discussioni si concentrano sulle modalità di selezione e sui profili più adatti alla guida del Paese. La data di scadenza del mandato ha già generato diverse iniziative politiche e incontri tra i rappresentanti dei principali schieramenti.

? Cosa sapere Il mandato di Mattarella scade il 3 febbraio 2029 scatenando manovre per il Quirinale.. La sinistra punta a Bersani, Franceschini o Gentiloni dopo il voto sul referendum.. Il termine del mandato di Mattarella il 3 febbraio 2029 ha riacceso i giochi di potere nelle stanze della sinistra, dove si muovono ora i primi passi per la successione al Quirinale dopo la vittoria del no al referendum sulla giustizia. La stabilità del Colle è stata per circa trent’anni l’unico punto fermo in una Seconda segnata da rimpasti e alleanze instabili. Con la fine dell’era di Mattarella, che regna da undici anni, le dinamiche politiche si stanno spostando verso una nuova fase di manovre.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Quirinale 2029: la sinistra si riorganizza per il dopo Mattarella

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