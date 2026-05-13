A Cerreto d’Esi, un lavoratore di 49 anni ha dichiarato di trovarsi in difficoltà nel ripartire, nonostante abbia famiglia e un mutuo. La sua azienda gli ha riconosciuto un premio di risultato dopo aver raggiunto tutti gli obiettivi prefissati, ma ora si trova senza lavoro. La situazione evidenzia come, anche in presenza di riconoscimenti ufficiali, i cambiamenti nel mondo del lavoro possano portare a situazioni di incertezza per i dipendenti.

CERRETO D’ESI (Ancona) "Ci riconoscono il premio di risultato, abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi, ma ci lasciano senza lavoro. Lo trovo davvero vergognoso". Inizia così lo sfogo amaro di Marco Sassi, 49 anni fabrianese, delegato Fim-Cisl e memoria storica dello stabilimento Electrolux di Cerreto d’Esi. Davanti ai cancelli, dove lo sciopero è diventato l’unica arma rimasta, il paradosso tra efficienza produttiva e dismissione aziendale appare in tutta la sua crudeltà. Sassi lavora nel sito industriale da 26 anni ininterrottamente, 29 totali. Considerava il suo un posto di lavoro sicuro? "Sì, ma non soltanto io. Se chiedevi un finanziamento in banca te lo davano senza alcun problema, perché la Electrolux era considerata una realtà solida, un punto di riferimento per l’intero distretto".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Qui Cerreto d’Esi: "Ho famiglia e un mutuo. A 49 anni è dura ripartire"

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