ANCONA - Un cartello, uno slogan: "Electro.shock!". La scritta è comparsa ieri al presidio e sciopero davanti allo stabilimento Electrolux di Cerreto d’Esi, il giorno dopo l’annuncio della chiusura del sito produttivo con tutti e 170 i dipendenti (68 gli operai) a cui la vita è cambiata in un attimo. Da dipendenti a esuberi, il passo è breve. Chiedono un passo indietro alla multinazionale e lo stop alla delocalizzazione in Polonia. Non c’è pace per un distretto produttivo che ha segnato la storia dell’elettrodomestico italiano. Le storie Dalle prime ore del mattino i lavoratori hanno sfidato il vento. Una protesta a oltranza davanti al cancello della fabbrica che nel 2025 ha prodotto più di 77mila cappe.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Chiude Electrolux a Cerreto d'Esi, i 170 dipendenti disperati: «Mutuo, figli e spese: come faremo?»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Electrolux chiude stabilimento a Cerreto d’Esi: 170 i lavoratori coinvolti. Annunciate 8 ore di scioperoCerreto D'Esi (Ancona), 11 maggio 2026 – Electrolux ha annunciato la chiusura dell'impianto di Cerreto d'Esi (Ancona), in cui operano 170 lavoratori.

Electrolux dimezza la produzione e chiude lo stabilimento di Cerreto d'Esi: 1700 esuberi su 4mila dipendentiElectrolux ha annunciato la chiusura dello stabilimento di Cerreto d’Esi, dove lavorano circa 170 dipendenti.

Argomenti più discussi: Electrolux chiude la fabbrica di Cerreto d’Esi e annuncia 1.700 esuberi su 4.500 lavoratori. Proclamate 8 ore di sciopero; Electrolux chiude stabilimento a Cerreto d’Esi: 170 i lavoratori coinvolti. Annunciate 8 ore di sciopero; Electrolux taglia 1.700 posti in Italia e chiude lo stabilimento di Cerreto d’Esi nelle Marche; Electrolux annuncia 1700 esuberi in Italia su 4500 addetti. I sindacati: Inaccettabile.

#Electrolux, annuncia 1.700 esuberi in Italia e chiude lo stabilimento di Cerreto d'Esi I sindacati proclamano sciopero nazionale di 8 ore. L'azienda: L'ottimizzazione interessa l'intero Gruppo in Italia x.com

Electrolux annuncia 1.700 licenziamenti in Italia: proclamato sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti | Rabbia dei sindacati metalmeccanici che annunciano 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo e chiedono un immediato intervento del Governo : r/o reddit

Cerreto d’Esi Electrolux chiude la fabbrica: 170 dipendenti in esuberoCerreto d'Esi - Proclamato dai sindacati stato di agitazione e 8 ore di sciopero da declinare su scala territoriale ... qdmnotizie.it