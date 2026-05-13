Chiude Electrolux a Cerreto d' Esi i 170 dipendenti disperati | Mutuo figli e spese | come faremo?

Da corriereadriatico.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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ANCONA - Un cartello, uno slogan: "Electro.shock!". La scritta è comparsa ieri al presidio e sciopero davanti allo stabilimento Electrolux di Cerreto d’Esi, il giorno dopo l’annuncio della chiusura del sito produttivo con tutti e 170 i dipendenti (68 gli operai) a cui la vita è cambiata in un attimo. Da dipendenti a esuberi, il passo è breve. Chiedono un passo indietro alla multinazionale e lo stop alla delocalizzazione in Polonia. Non c’è pace per un distretto produttivo che ha segnato la storia dell’elettrodomestico italiano. Le storie Dalle prime ore del mattino i lavoratori hanno sfidato il vento. Una protesta a oltranza davanti al cancello della fabbrica che nel 2025 ha prodotto più di 77mila cappe.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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© Corriereadriatico.it - Chiude Electrolux a Cerreto d'Esi, i 170 dipendenti disperati: «Mutuo, figli e spese: come faremo?»
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