qui casa culturale matteoli mastica amaro

Durante una partita combattuta e equilibrata, il giocatore ha dichiarato che, una volta in vantaggio, non si può permettere di farsi recuperare, sottolineando l'importanza di mantenere la concentrazione fino alla fine. La sfida si è svolta in un ambiente di confronto intenso, con momenti di tensione tra le squadre. Nulla lascia supporre che ci siano stati eventi di particolare rilievo al di fuori del normale svolgimento della gara.

"Quando vai in vantaggio, in sfide tirate ed equilibrate come questa, non puoi permetterti di farti recuperare. Poi purtroppo, la lotteria dei rigori ci ha detto male". E’ così che Nicola Matteoli, tecnico della Casa Culturale, ha commentato la sconfitta in finale, con il trofeo svanito per un soffio. E dire che, durante i tempi regolamentari, era stato proprio Bartalucci su punizione a portare avanti la Casa Culturale al 20’, prima che gli avversari pareggiassero i conti. Dal dischetto, hanno segnato Falaschi, Quaglierini, Campigli e Posani, ma non è bastato. "Con il senno di poi, direi che il gol subìto ci ha destabilizzato: i ragazzi hanno evidentemente accusato il colpo, sul momento – ha aggiunto – nel secondo tempo ci siamo ripresi e siamo riusciti a renderci più pericolosi, pur senza segnare.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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