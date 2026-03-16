Sarzana mastica amaro

L’Hockey Sarzana ha subito una sconfitta pesante nelle recenti competizioni europee, evidenziando ancora una volta le difficoltà della squadra a ottenere risultati positivi a livello internazionale. La partita si è conclusa con una vittoria netta per gli avversari, lasciando i giocatori e i tifosi con un senso di delusione. La squadra ora si concentra sul prossimo impegno, cercando di migliorare le proprie performance.

Una sconfitta decisamente amara per l’Hockey Sarzana che continua a non avere fortuna nelle competizioni europee. Un’altra volta a un passo dalla coppa ma, come già accaduto in passato, il trofeo è andato a altri. In questo caso ai portoghesi del Valongo che nella finalissima hanno superato con il punteggio di 5-3 i francesi del Noisy che in semifinale hanno superato i sarzanesi 3-2. Nella rassegna disputata a Giovinazzo le aspettative erano ben differenti. Il club rossonero puntava almeno alla finale invece ha dovuto fermarsi sotto i colpi dell’equipe francese. "Dopo il pareggio 2 a 2 – commenta il presidente Maurizio Corona – ci hanno colpito con un eurogol sul quale probabilmente c’era un fallo di Rubio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sarzana mastica amaro Articoli correlati Leggi anche: Priftis mastica amaro: "C’era fallo su Caupain" Chivu mastica amaro: ecco quando tornano Darmian e Acerbidi Redazione Inter News 24Cristian Chivu mastica amaro dopo le ultime novità: sia Matteo Darmian che Francesco Acerbi infatti non torneranno subito a... Pietra Ligure. Moraglia mastica amaro dopo il ko con la Fezzanese: Miglior gara dal mio arrivo