Un nuovo detergente deodorante di SVR si presenta come una possibile soluzione per chi cerca un prodotto efficace durante i mesi caldi e caratterizzati da sudore abbondante. La formula, disponibile sul mercato, promette di offrire una protezione duratura. I prodotti scelti sono stati selezionati dagli editor di GQ Italia, che informano che eventuali acquisti effettuati tramite i link presenti sul sito possono generare una commissione per Condé Nast.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Il detergente deodorante parte da un concetto semplice: prevenire è meglio che curare, anche quando si parla di caldo. Sudore, odori, piedi nervosi, zona intima sotto pressione, pelle che a metà giornata sembra aver già vissuto tre vite. L’estate amplifica tutto, anche quello che in inverno resta educatamente sotto controllo, e rende più evidente quanto la freschezza non sia solo una sensazione piacevole, ma una forma quotidiana di comfort. E di educazione verso il prossimo.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Questo detergente deodorante di SVR potrebbe davvero risolvere i tuoi problemi con estate, caldo e sudore

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