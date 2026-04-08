Nell’ultima puntata del podcast Primo Tempo, con Paolo Rossi, si è discusso del possibile rinnovo di Spalletti e dei problemi della nazionale italiana. La conversazione ha toccato anche la questione dei talenti disponibili in Italia e delle sfide che il calcio nazionale deve affrontare. Lo studio televisivo ha ospitato riflessioni sul futuro del commissario tecnico e sugli aspetti tecnici e organizzativi del team azzurro.

di Paolo Rossi Dal rinnovo di Spalletti ai problemi della nazionale azzurra. Di questo si è parlato nell’ultima puntata del podcast Primo Tempo con Paolo Rossi. La Juve e le dinamiche del calcio italiano sono state al centro dell’ultimo episodio di Primo Tempo, il podcast trasmesso sul canale Youtube di . Durante la puntata, i giornalisti Paolo Rossi e Francesco Calabrò hanno approfondito i temi caldi del momento. GUARDA LA PUNTATA IN VIDEO Si è partiti dal possibile rinnovo contrattuale di Luciano Spalletti con la Juventus, argomento molto discusso ultimamente. La stabilità della guida tecnica appare come un pilastro fondamentale per il progetto bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti, rinnovo o non rinnovo, questo è il dilemma… I problemi dell’Italia sono davvero i pochi talenti? | Primo Tempo – VIDEO con Paolo Rossi

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