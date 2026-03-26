Il Barcellona potrebbe davvero ingaggiare Harry Kane quest’estate?

Il Barcellona potrebbe valutare l'acquisto di Harry Kane durante la prossima sessione di mercato estivo. Il giocatore si è mostrato in buona forma e ha attirato l'attenzione del club catalano. Questa possibilità è stata discussa dopo che Kane ha attirato l'interesse di vari osservatori e analisti sportivi. Attualmente, non ci sono conferme ufficiali su un accordo imminente.

Il Barça potrebbe potenzialmente affrontare il marcatore del Bayern Monaco nella finale di Champions League, ma le loro strade potrebbero allinearsi anche quest’estate. La storia si sarebbe ripetuta dopo che il nazionale polacco sarebbe arrivato al Camp Nou nell’estate del 2022, per annunciare una nuova era che li avrebbe visti conquistare due titoli della Liga nei successivi tre anni. L’attaccante dell’Atletico Madrid Julian Alvarez sembra essere l’attuale oggetto di affetto del Barcellona,??anche se non sarà economico con una valutazione pubblicizzata di 150 milioni di euro. La clausola rescissoria di Kane, invece, dovrebbe scendere a 65 milioni di euro in estate, quando le sue azioni potrebbero potenzialmente risalire con i Tre Leoni ai Mondiali. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Il Barcellona potrebbe davvero ingaggiare Harry Kane quest’estate? Articoli correlati Harry Kane chiude la porta al Barcellona e chiarisce il suo futuroLa sfida ha visto i bavaresi reagire alle difficoltà con lucidità e determinazione, sfruttando le opportunità offensive nei minuti conclusivi per... Leggi anche: La leggenda del Bayern Monaco è fiduciosa che Harry Kane snobberà l’interesse del Barcellona Una raccolta di contenuti su Harry Kane Argomenti discussi: Yamal domina NXGN, la sfida a Messi è servita: può diventare il più grande di tutti i tempi?. Barcellona, il piano per sostituire Robert Lewandowski: da Alvarez a Osimhen, 5 nomi in listaNonostante le difficoltà finanziarie, il Barcellona rimane fiducioso di poter ingaggiare un nuovo attaccante di livello mondiale per sostituire Robert Lewandowski prossimo a dire addio ai catalani a ... calciomercato.com Dall'Inghilterra - Il Barcellona sogna Kane: Milan, un assist per Lewandowski?Il Barcellona sogna in grande: secondo quanto riportato da The Guardian, autorevole fonte britannica, i catalani hanno puntato Harry Kane come possibile sostituto di Robert Lewandowski. La formazione ... calciomercato.com