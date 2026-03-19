Si parla di un possibile figlio nascosto nel passato di Adriano Celentano, secondo quanto dichiarato da Antonio Segatori, un 55enne che sostiene di essere suo figlio. La vicenda è ora al vaglio di un tribunale, che dovrà verificare la veridicità delle affermazioni fatte da Segatori. Celentano non ha ancora commentato ufficialmente la questione.

P otrebbe esserci un figlio segreto nel passato di Adriano Celentano. Il condizionale è d’obbligo, perché sarà un tribunale a stabilire se quanto affermato dal 55enne Antonio Segatori corrisponde al vero oppure no. Adriano Celentano e Claudia Mori su Instagram: il dolcissimo post sul tema della vecchiaia X Leggi anche › Pamela Prati rivela: «Rimasi incinta di Adriano Celentano» Adriano Celentano: spunta un presunto figlio segreto. Si chiama Antonio Segatori. L’uomo, romano, ha presentato un ricorso per la dichiarazione giudiziale di paternità al Tribunale di Milano. La storia, infatti, non è nuova alle aule di giustizia. Già negli anni Settanta, infatti, la famiglia di Segatori aveva provato a intentare una causa civile per far sì che il ragazzo potesse avere il cognome del presunto padre biologico. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il cantante avrebbe un figlio segreto, Antonio Segatori. Ecco tutto quello che c'è da sapere su di lui e che cosa ha detto Celentano di questa storia

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Antonio Segatori, chi è il 55enne che dice di essere il figlio segreto di Adriano CelentanoAntonio Segatori, 55 anni, romano, ha deciso di rompere gli indugi chiedendo ufficialmente il riconoscimento di paternità ad Adriano Celentano.

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