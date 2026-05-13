Quel sessista misogino di Florentino Perez | l’accusa del Paìs

A Madrid il clima è molto teso dopo che un importante dirigente sportivo ha fatto dichiarazioni che sono state interpretate come sessiste e misogine. La polemica è scoppiata immediatamente, coinvolgendo tifosi, stampa e altri protagonisti del mondo sportivo. Le parole pronunciate durante una conferenza stampa hanno generato reazioni forti e si sono trasformate in uno scontro pubblico acceso e difficile da placare.

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A Madrid il clima è tutt’altro che sereno. Le recenti dichiarazioni di Florentino Perez in conferenza hanno acceso una polemica feroce, dividendo ambiente, tifosi e stampa. Parole giudicate da molti troppo dure e autoreferenziali, soprattutto nel momento in cui il Real Madrid sta attraversando una fase delicata sul campo (e non solo). Si tratta di un Real molto meno dominante che non vince trofei da due anni (e a Madrid questo aspetto pesa, per quanto sia lunare come ragionamento ndr). A Madrid legano l’identità alla vittoria, proprio per questo sono in crisi. Ne parla El Paìs, che ricostruisce le dichiarazioni del presidente dando loro un’accezione più che negativa su certi aspetti e valori.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Quel sessista, misogino di Florentino Perez: l’accusa del Paìs ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate “Il Barça ruba”, poi la frase sessista: la folle conferenza di Florentino PerezA pochi giorni dalla sconfitta nel Clasico, dove il Barcellona di Hansi Flick si è laureato campione di Spagna, il presidente del Real Madrid... Leggi anche: Mourinho allenatore del Real Madrid, Florentino Perez vuole lui Una frase sessista tra gli attacchi di Perez: Quella giornalista non so se conosce il calcioLa conferenza stampa di Florentino Perez al centro sportivo del Real Madrid, attesa dai media per chiarimenti sulla situazione sportiva del club, ha deluso per la mancanza di risposte e per il tono fo ... tuttomercatoweb.com Florentino Perez fuori giri nella conferenza del Real: Fate parlare quella ragazza, voi siete bruttiPerez ha tenuto una vivace conferenza stampa nella quale ha usato una frase che ha scatenato polemiche riferendosi a una giornalista ... fanpage.it