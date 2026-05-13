A pochi giorni dalla partita che ha visto il Barcellona vincere il campionato di Spagna, il presidente del Real Madrid ha convocato una conferenza stampa senza preavviso. Durante l'incontro, ha pronunciato frasi che hanno attirato l'attenzione dei media, inclusa una dichiarazione sessista. La conferenza si è svolta in un momento di grande attenzione mediatica per il calcio nazionale, con i commenti di Perez che hanno suscitato reazioni contrastanti.

A pochi giorni dalla sconfitta nel Clasico, dove il Barcellona di Hansi Flick si è laureato campione di Spagna, il presidente del Real Madrid Florentino Perez ha indetto a sorpresa una conferenza stampa. Qualcuno aveva ipotizzato le sue dimissioni, altri si aspettavano una presa di posizione sull’incredibile scontro tra Valverde e Tchouameni o sulla disastrosa stagione di Arbeloa. Ma il numero uno dei Blancos ha sferrato attacchi pesanti e si è lasciato andare a dichiarazioni alquanto discutibili. Dalla candidatura alle future elezioni per la presidenza del club, alle accuse mosse contro il Barcellona per il caso Negreira fino alla frase sessista verso una giornalista del quotidiano spagnolo Abc, autrice di alcuni articoli contro le Merengues.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - “Il Barça ruba”, poi la frase sessista: la folle conferenza di Florentino Perez

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