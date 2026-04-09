Uccisero Eros Di Ronza mentre tentava un furto nel bar di famiglia | la procura chiede 14 anni per zio e nipote

La procura di Milano ha richiesto una pena di 14 anni di carcere per due uomini, rispettivamente zio e nipote, accusati di aver ucciso un uomo di 37 anni il 17 ottobre 2024. L’uomo era entrato nel bar di famiglia nel tentativo di compiere un furto ed era stato colpito con 44 colpi di forbice. L’udienza preliminare si è svolta davanti al giudice che dovrà decidere sulla richiesta di condanna.

La procura di Milano ha chiesto una condanna a 14 anni di reclusione per Shu Zou e Liu Chongbing, rispettivamente nipote e zio accusati di aver ucciso Eros Di Ronza, il 37enne che il 17 ottobre 2024 aveva tentato un furto nel bar di famiglia ed era stato colpito con 44 colpi di forbice. L'accusa. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Eros Di Ronza ucciso a Milano, la pm chiede due condanne a 14 anni per i gestori del bar: Fu omicidio volontario con crudeltàShu Zou, 33 anni, e suo zio Liu Chongbing, 52 anni, la mattina del 17 ottobre 2024 ammazzarono a forbiciate il ladro che si intrufolò nel locale di viale Da Cermenate. Secondo la pm: Volevano punirlo ... ilgiorno.it

Uccisero Eros Di Ronza mentre tentava un furto nel bar di famiglia: la procura chiede 14 anni per zio e nipotePer la pm le 44 forbiciate e i filmati della videosorveglianza proverebbero che i due non avrebbero agito per difesa o per bloccare la fuga del ladro, ma per principio ... milanotoday.it