A fuoco i boschi del Giogo Ore di paura a Villore

Da lanazione.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica sera un incendio ha interessato i boschi nel territorio del Monte Giogo di Villore, tra Vicchio e Dicomano. Le fiamme hanno coinvolto circa tre o quattro ettari di aree boschive situate vicino al crinale appenninico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’incendio ha causato momenti di preoccupazione tra i residenti della zona.

Domenica sera sono andati in cenere tra i tre e i quattro ettari di bosco nei pressi del crinale appenninico del Monte Giogo di Villore, tra Vicchio e Dicomano. La stessa montagna sulla quale si sta realizzando il grande impianto eolico. L’allarme è scattato intorno alle 19, e sul posto sono intervenuti sia i Vigili del fuoco sia le squadre antincendi boschivi della Regione Toscana. Le strette strade della zona, quindi, sono state invase da mezzi e sirene, nella corsa contro il tempo per evitare il propagarsi delle fiamme. L’intervento è andato avanti per diverse ore, e dalla zona di Villore e dei paesi vicini si potevano vedere distintamente i bagliori, con le fiamme che si erano diffuse tramite il sottobosco e avevano generato almeno tre focolai diversi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - A fuoco i boschi del Giogo. Ore di paura a Villore

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