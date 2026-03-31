Monoblocco Riuniti ok alla gara da 68 milioni | ecco come sarà il nuovo padiglione del Policlinico

La Giunta regionale ha approvato una delibera che prevede l’iscrizione di fondi nel bilancio di previsione per la costruzione del nuovo padiglione del Policlinico Riuniti di Foggia. La gara d’appalto, dal valore di 68 milioni di euro, è stata autorizzata per l’avvio dei lavori. Il progetto riguarda la realizzazione di un monoblocco destinato a migliorare le strutture ospedaliere della zona.

Approvata l'iscrizione a bilancio dei fondi: previsti 108 posti letto, standard antisismici e una hall completamente rinnovata La Giunta regionale ha approvato oggi una delibera per l’iscrizione nel bilancio di previsione dei fondi stanziati per realizzare il Nuovo Padiglione Monoblocco del Policlinico Riuniti di Foggia. L'investimento complessivo è di 64 milioni di euro, di cui 60,8 milioni a carico dello Stato e 3,2 milioni a carico della Regione. L’intervento segna un passo decisivo per il potenziamento della rete ospedaliera foggiana. L’intervento ammesso a finanziamento prevede ora la demolizione dell’attuale padiglione e la ricostruzione di un nuovo plesso, rispondente ai nuovi canoni di sicurezza sismica, che ospiterà 108 posti letto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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