Quattro dimissioni e un funerale

Ieri il primo ministro ha affrontato una giornata complicata, con quattro membri del suo governo che hanno rassegnato le dimissioni. Nella stessa giornata si è svolto anche un funerale, che ha attirato l'attenzione dei media. La situazione politica è rimasta tesa, mentre il leader si è trovato a gestire una crisi interna che ha messo in discussione la stabilità del suo esecutivo.

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Gran Bretagna Starmer asserragliato a Downing Street mentre nel Labour cresce la fronda che chiede al primo ministro un passo indietro Gran Bretagna Starmer asserragliato a Downing Street mentre nel Labour cresce la fronda che chiede al primo ministro un passo indietro Il premierato come un birillo. Tutta la giornata di ieri Keir Starmer ha vacillato, prossimo a cadere travolto dalla sfiducia dei suoi. Si è coricato ieri appeso a un filo dopo le dimissioni di quattro ministri, di cui uno, Zubir Ahmed, vicino a uno dei più papabili, possibili aspiranti al ruolo di Starmer che finora si è trattenuto dal farsi avanti, proponendo la propria candidatura, il centrodestro nipotino di Blair e ministro della Sanità Wes Streeting.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Quattro dimissioni e un funerale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Freaky Girl | HORROR, COMEDY | Full Movie en English Notizie correlate Bambina di quattro anni in ospedale per la febbre, le dimissioni e poi l'improvviso peggioramento: è mortaUna bambina ucraina di quattro anni residente nel Riminese è morta sabato mattina all'ospedale Infermi di Rimini dopo un improvviso peggioramento... I soliti quattro disperati dei collettivi rossi contestano Meloni fuori dal teatro Parenti. Indovinate, chiedono le dimissioni…“Fuori al Teatro Parenti ridicola protesta di quattro disperati: una ventina scarsa di persone non potrebbero che definirsi in questo modo, a pochi... Argomenti più discussi: Scompenso cardiaco, la furosemide sottocutanea può favorire dimissioni più precoci dall'ospedale; Londra, Starmer resiste (per ora) alle prove di rivolta: Niente dimissioni. Ma si attendono le mosse di Wes Streeting; Scandali, faide e veleni. La girandola di dimissioni nel ministero del caos; Regno Unito, Starmer non molla. La viceministra Fahnbulleh si dimette e attacca. Vi svelo un segreto: Starmer non è di sinistra ma centrista come Renzi e come quei quattro all’interno del pd che vorrebbero il partito non a sinistra x.com Leonardo: Non so che tipo di algoritmo possa dirti che è meglio non avere Paolo Maldini al Milan... Molti club non vogliono più un direttore sportivo con reale autorità. reddit Regno Unito, raffica di dimissioni nel governo: in quattro lasciano la poltrona. Starmer in bilico? Che cosa succedeKeir Starmer resta saldo alla guida del governo britannico mentre cresce la pressione interna nel Partito Laburista. Dopo la pesante sconfitta alle ... affaritaliani.it