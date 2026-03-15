Bambina di quattro anni in ospedale per la febbre le dimissioni e poi l' improvviso peggioramento | è morta

Una bambina ucraina di quattro anni, residente nel Riminese, è stata ricoverata all’ospedale Infermi di Rimini con febbre. Dopo le dimissioni, le sue condizioni sono peggiorate improvvisamente e la bambina è deceduta sabato mattina. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale. La famiglia si trova ora a dover affrontare il dolore per questa perdita improvvisa.

Una bambina ucraina di quattro anni residente nel Riminese è morta sabato mattina all'ospedale Infermi di Rimini dopo un improvviso peggioramento delle condizioni di salute Tragedia nella giornata di sabato 14 marzo. Una bambina ucraina di quattro anni residente nel Riminese è morta sabato mattina all'ospedale Infermi di Rimini dopo un improvviso peggioramento delle condizioni di salute. Ne dà notizia l'agenzia Ansa. La bimba era stata portata in ospedale a causa di una febbre comparsa nel tardo pomeriggio di venerdì. Secondo quanto ricostruiscono i giornali locali, il Resto del Carlino e il Corriere di Romagna, il personale medico aveva riscontrato parametri vitali nella norma. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Articoli correlati Febbre alta e poi il decesso improvviso, bimba di 5 anni muore in ospedale: scatta la profilassiUna corsa contro il tempo, iniziata nelle prime ore del mattino e conclusa nel modo più drammatico. Bimba di 4 anni muore in ospedale: visitata nella notte per febbre e poi dimessa, all’alba la tragediaRimini, 15 marzo 2026 – Una tragedia improvvisa, che ha sconvolto una famiglia e scosso profondamente il personale sanitario che ha tentato fino... Approfondimenti e contenuti su Bambina di quattro anni in ospedale per... Temi più discussi: Bimba di 4 anni muore in ospedale: visitata nella notte per febbre e poi dimessa, all’alba la tragedia; Dimessa dopo 4 mesi la bimba nata dopo sole 23 settimane; Bambina di quattro anni ustionata con la minestra: i genitori sotto choc e la corsa all'ospedale in elicottero; Aggredita da un rottweiler a Castellar di Boves, grave una bambina di 3 anni. Bimba di 4 anni muore a Rimini, era stata dimessa dal Pronto soccorsoUna bambina ucraina di quattro anni residente in provincia di Rimini è morta ieri mattina all'ospedale Infermi dopo un improvviso peggioramento delle condizioni di salute. (ANSA) ... ansa.it Rimini, bimba di 4 anni muore dopo essere stata dimessa dall’ambulatorio pediatricoTragedia in provincia di Rimini dove una bambina di quattro anni è morta nella mattinata di ieri dopo un improvviso peggioramento delle sue condizioni di ... thesocialpost.it Una bambina di quattro anni è deceduta nella notte all'ospedale Infermi di Rimini, dopo essere stata dimessa poche ore prima dalla stessa struttura. La piccola, di nazionalità ucraina, era stata accompagnata dai genitori venerdì sera, intorno alle 21.30, all'am facebook Bambina di tre anni muore investita: è sfuggita al controllo della madre andando in strada x.com