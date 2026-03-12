I soliti quattro disperati dei collettivi rossi contestano Meloni fuori dal teatro Parenti Indovinate chiedono le dimissioni…

Fuori dal Teatro Parenti, un gruppo di circa venti persone appartenenti a collettivi di sinistra ha manifestato chiedendo le dimissioni del governo. La protesta, definita da alcuni come “ridicola”, si è svolta con slogan rivolti direttamente alla presidente del Consiglio, che si trovava nel teatro. La presenza dei contestatori ha attirato l’attenzione di passanti e media presenti sul posto.

“Fuori al Teatro Parenti ridicola protesta di quattro disperati: una ventina scarsa di persone non potrebbero che definirsi in questo modo, a pochi metri dal Teatro Parenti hanno chiesto le dimissioni del Governo rivolgendosi direttamente al Presidente Giorgia Meloni”. Per tutto il pomeriggio sono rimasti in attesa della premier intervenuto in chiusura della kermesse di FdI sul sì al referendum. “Questi poveretti, ancora non si capacitano, che alla guida del Governo c’è una donna forte, coraggiosa senza scheletri nell’armadio. Che, da tre anni e mezzo quasi a questa parte sta pensando al solo interesse dell’intera nazione. Cosa che, da numerosi anni, nessun altro premier aveva fatto prima di lei”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

