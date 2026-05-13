Quarto Ponte Piazza Lega replica a Gattinoni | Prima ha chiesto di farlo così ora incolpa chi lo ha realizzato

Il dibattito sul Quarto Ponte si accende con le dichiarazioni del rappresentante della Lega, che replica alle affermazioni del sindaco. Mentre Gattinoni ha criticato la realizzazione del progetto, il rappresentante della Lega ricorda che in passato il primo aveva approvato le modalità di costruzione e ora si dissocia, attribuendo le responsabilità a chi ha eseguito i lavori. La discussione si concentra sulle diverse interpretazioni delle decisioni prese durante le fasi di progettazione e realizzazione.

Non sorprende leggere le dichiarazioni del sindaco Mauro Gattinoni, che ancora una volta preferisce gli slogan alla complessità tecnica delle opere pubbliche e all'assunzione di responsabilità per le scelte del suo PD.Il Ministro è stato chiaro: il ponte è stato fatto come richiestoIl Ministro è.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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Che poi quelli se ne stanno a ponte milvio comodi. Domandare a quei pirla della Lega perchè non hanno considerato gli internazionali e la contemporaneità delle ultime due no? x.com

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