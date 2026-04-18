Piazza Lega | Serpentino sicurezza e casa | Gattinoni ha avuto 6 anni per fare ora non provi a copiare le nostre idee
Un esponente della Lega ha commentato criticamente il programma presentato dal centrosinistra, definendolo un insieme di idee già viste e attribuendo alcune di esse alla propria formazione politica. Ha anche ricordato che il sindaco in carica ha avuto sei anni di tempo per attuare determinate misure, invitando a non tentare di copiare le proposte già adottate. La discussione si concentra sulle differenze tra le proposte dei vari schieramenti politici.
“Altro che programma: quello presentato dal centrosinistra è un collage di idee già viste. Peccato che siano le nostre.” Così Carlo Piazza, capolista della Lega, interviene con toni netti dopo la presentazione del programma della coalizione guidata da Mauro Gattinoni."Il 4 aprile ci chiedevano.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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