Piazza Lega | Serpentino sicurezza e casa | Gattinoni ha avuto 6 anni per fare ora non provi a copiare le nostre idee

Un esponente della Lega ha commentato criticamente il programma presentato dal centrosinistra, definendolo un insieme di idee già viste e attribuendo alcune di esse alla propria formazione politica. Ha anche ricordato che il sindaco in carica ha avuto sei anni di tempo per attuare determinate misure, invitando a non tentare di copiare le proposte già adottate. La discussione si concentra sulle differenze tra le proposte dei vari schieramenti politici.