Durante la trasmissione 'La Domenica Sportiva', l'ex calciatore ha commentato la partita tra Milan e Juventus, affermando che chi ha seguito il match ha spento dopo circa quindici minuti. La discussione si è concentrata sulle fasi iniziali dell'incontro, senza approfondire ulteriori dettagli o analisi. La partita si è svolta in un contesto di grande attesa tra le due squadre di calcio di Serie A.

Presente negli studi de 'La Domenica Sportiva', l'ex calciatore dell'Inter Daniele 'Lele' Adani ha voluto commentare il brutto pareggio di San Siro tra il Milan di Allegri e la Juventus di Spalletti. L'ex nerazzurro ha voluto criticare la partita dicendo che chi ha seguito il match, ha spento la tv dopo poco a causa dei bassi ritmi e delle poche azioni interessanti. Ecco, di seguito, le sue parole: "Secondo me la metà degli italiani è contento di questa partita. Quanti senti che è meglio della miglior difesa, a non subire. Ma quanti domani celebreranno "Non abbiamo fatto tirare in porta l'avversario", "L'obiettivo è la Champions League?".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Juventus, Adani critico: “Chi ha seguito la partita ha spento dopo un quarto d’ora”

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