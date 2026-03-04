Balanzano | 1,2 milioni per strade e verde il quartiere si trasforma

A Balanzano, quartiere di Perugia, sono stati stanziati 1,2 milioni di euro destinati a lavori di manutenzione delle strade e alla sistemazione delle aree verdi. Interventi che mirano a migliorare le condizioni di distribuzione di spazi pubblici e a rendere più vivibile l’intera area. Le opere sono in corso di realizzazione e coinvolgono diverse vie e punti di aggregazione del quartiere.

Il quartiere di Balanzano a Perugia sta vivendo una fase di trasformazione concreta, dove la manutenzione delle strade e la cura del verde pubblico diventano gli strumenti per disegnare un futuro più inclusivo. Il Comune ha avviato un percorso strutturato di ascolto con i cittadini per definire quali interventi siano davvero necessari per rilanciare la zona. Al centro di questo processo c'è la volontà di rendere fruibile uno spazio verde che fino a poco tempo fa era inaccessibile, trasformando il boschetto vicino alla scuola elementare in un nuovo percorso vita accessibile da questa estate. Parallelamente, sono stati stanziati fondi specifici per sistemare le infrastrutture viarie trascurate nel tempo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Frosinone si trasforma: 20 milioni per strade, elettrica e mobilitàFrosinone sta vivendo una rivoluzione infrastrutturale senza precedenti, grazie a un investimento di 20 milioni di euro che sta trasformando la città...

Manutenzione stradale e valorizzazione del verde pubblico, così Balanzano guarda al futuroManutenzione stradale, valorizzazione del verde pubblico e un nuovo percorso vita fruibile per tutta la comunità.