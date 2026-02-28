Quarta pista l’endorsement di Salvini | L’aeroporto di Fiumicino merita di crescere

Il 28 febbraio 2026, un rappresentante del governo ha espresso il proprio supporto all’aeroporto di Fiumicino, complimentandosi con Aeroporti di Roma e offrendo la propria disponibilità come ministro per favorire lo sviluppo della struttura. L’intervento si è concentrato sulla volontà di promuovere la crescita dell’aeroporto, senza approfondire dettagli sui progetti o sui piani specifici.

Fiumicino, 28 febbraio 2026 – “Ho fatto i complimenti ad Aeroporti di Roma e sono a disposizione da ministro perché Fiumicino abbia la crescita che si merita”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo a margine del test flight Aeroitalia dedicato al trasporto in cabina di cani di grossa taglia, atterrato ieri nello scalo di Roma-Fiumicino. Il ministro, interpellato in merito al premio come miglior aeroporto d’Europa che Fiumicino ha da poco ricevuto per il nono anno consecutivo, ha sottolineato che lo sviluppo del principale aeroporto italiano significa “lavoro, business e turismo di qualità”, con ricadute positive per Roma e il territorio, anche in termini di opportunità professionali per i giovani. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

