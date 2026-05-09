Quarant' anni fa Papa Giovanni Paolo II abbracciò piazza Saffi | a Regina Pacis si ricorda la storica visita tra cimeli foto e preghiere
Quarant’anni fa, il Papa ha fatto il suo ingresso in piazza Saffi, un momento che ancora oggi viene ricordato con grande affetto dalla comunità locale. A Regina Pacis si tengono cerimonie e iniziative per celebrare quella visita, tra esposizioni di cimeli, fotografie e momenti di preghiera. La giornata è dedicata a mantenere vivo il ricordo di quell’evento, coinvolgendo cittadini di tutte le età in un’atmosfera di fede e tradizione.
Una giornata di memoria, fede e comunità per ricordare uno degli eventi più significativi della storia recente della città. Domenica a Regina Pacis si celebrerà il quarantesimo anniversario della visita di San Giovanni Paolo II a Forlì, avvenuta l’8 maggio 1986. Il programma prenderà il via alle.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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Temi più discussi: Quarant'anni fa Papa Giovanni Paolo II abbracciò piazza Saffi: a Regina Pacis si ricorda la storica visita tra cimeli, foto e preghiere; Faenza e Giovanni Paolo II, quarant’anni dopo una visita entrata nella storia; I 40 anni dalla visita di Papa Giovanni Paolo II all’Opera di Santa Teresa: la mostra; ROMAGNA: 40 anni fa la storica visita di papa Giovanni Paolo II.
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