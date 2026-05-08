Quarant’anni fa la visita di Giovanni Paolo II a Cesena | gli appuntamenti per ricordare lo storico evento

Quarant’anni fa, il 8 e 9 maggio 1986, il papa visitò la città di Cesena, suscitando grande entusiasmo tra i fedeli. L’occasione prevedeva diverse tappe, tra cui l’accoglienza in piazza del Popolo, la celebrazione di una messa all’ippodromo e un incontro all’abbazia del Monte con religiosi e sacerdoti. La visita, che durò due giorni, rimane un evento storico ricordato dagli abitanti della zona.

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