Quarant’anni fa la visita di Giovanni Paolo II a Cesena | gli appuntamenti per ricordare lo storico evento
Quarant’anni fa, il 8 e 9 maggio 1986, il papa visitò la città di Cesena, suscitando grande entusiasmo tra i fedeli. L’occasione prevedeva diverse tappe, tra cui l’accoglienza in piazza del Popolo, la celebrazione di una messa all’ippodromo e un incontro all’abbazia del Monte con religiosi e sacerdoti. La visita, che durò due giorni, rimane un evento storico ricordato dagli abitanti della zona.
Ricorrono in questi giorni i 40 anni del viaggio di Giovanni Paolo II nelle Diocesi della Romagna. L’8 e 9 maggio 1986, a Cesena, papa Wojtyla venne prima accolto in piazza del Popolo, poi celebrò messa all’ippodromo, incontrò all’abbazia del Monte le religiose, i sacerdoti, i religiosi e i.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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