Sono aperte le iscrizioni alla 40ª edizione di Arezzo Wave Music Contest, il noto concorso musicale che si svolge ad Arezzo. Da decenni, giovani artisti provenienti da tutta Italia partecipano per esibirsi davanti a pubblico e giuria. La manifestazione prevede diverse fasi di selezione e si terrà in varie location della città. Le iscrizioni resteranno aperte fino a una data stabilita.

Arezzo, 10 marzo 2026 – Al via le iscrizioni alla 40ª edizione del concorso che da quasi quarant’anni scopre i nuovi talenti della musica italiana C’è tempo fino al 4 maggio 2026 per iscriversi alla 40ª edizione di Arezzo Wave Music Contest, il più longevo e importante concorso dedicato alla musica emergente in Italia. Dal 1987, grazie a una rete capillare di rappresentanti presenti in tutte le regioni, Arezzo Wave è ha costituito un vero e proprio trampolino di lancio per centinaia di artisti e band e da quasi quarant’anni continua a sostenere la musica dal vivo e la creatività delle nuove generazioni, offrendo a migliaia di musicisti un luogo dove far ascoltare la propria voce e costruire nuove opportunità professionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al via le iscrizioni alla 40ª edizione di Arezzo Wave Music Contest

Articoli correlati

Torna la sfida tra metal detector in spiaggia, aprono le iscrizioni al Garret Contest: è l'edizione del decennaleCesenatico si prepara ad accogliere la decima edizione del Garrett Contest, l’appuntamento che da dieci anni riunisce sulla riviera romagnola...

Aria di musica, aperte le iscrizioni per l’academy di Arezzo Wave dedicata ai giovani talentiArezzo, 26 gennaio 2026 – Fondazione Arezzo Wave Italia apre ufficialmente le iscrizioni per ARÌA DI MUSICA – Arezzo Rock Italian Academy, la nuova...

Tutto quello che riguarda Arezzo Wave Music

Argomenti discussi: Arezzo Wave Music Contest 2026: al via le iscrizioni gratuite per band e artisti.

Aria di musica, aperte le iscrizioni per l’academy di Arezzo Wave dedicata ai giovani talentiArezzo, 26 gennaio 2026 – Fondazione Arezzo Wave Italia apre ufficialmente le iscrizioni per ARÌA DI MUSICA – Arezzo Rock Italian Academy, la nuova academy ideata in occasione dei 40 anni di Arezzo ... lanazione.it

Arezzo Wave, al via due giorni di grande musicaArezzo, 3 ottobre 2025 – Al via oggi la due giorni di musica di Arezzo Wave 2025. Appuntamento stasera e domani al Teatro Tenda di Arezzo, con la finale del concorso nazionale che vedrà esibirsi i ... lanazione.it