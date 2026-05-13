Negli ultimi anni, l’interesse per l’estrazione di oro dai fiumi italiani è aumentato, portando a una vera e propria “golden fever” tra appassionati e cercatori. La richiesta di informazioni sulla presenza di questo metallo prezioso nei corsi d’acqua si è intensificata, specialmente dopo che nel 2024 si sono registrati segnali di incremento nel settore. Tra gennaio e febbraio 2026, il prezzo dell’oro ha raggiunto il massimo storico, superando i 5.

Roma, 13 maggio 2026 – La corsa al rialzo è cominciata nel 2024 e ha raggiunto il record tra gennaio e febbraio 2026, quando la quotazione dell’oro ha sfondato quota 5.500 dollari l’oncia. A seguito del deflagrare del conflitto in Iran, a fine febbraio, la bolla del metallo giallo ha cominciato a sgonfiarsi, tant’è che la quotazione attuale si attesta intorno ai 4.500 dollari l’oncia. La ragione principale del calo, spiegata dagli analisti, è che l’oro, proprio per la sua natura di ‘bene rifugio’, si accumula in previsione di un evento più turbolento e, quando l'evento si verifica, viene venduto per assicurarsi la liquidità. Sebbene non...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Quanto oro c'è nei fiumi italiani e dove si trova: la mappa. La golden fever può renderci ricchi?

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