In Italia, l’attività di estrazione di petrolio si concentra principalmente in alcune regioni del Sud, con pochi giacimenti attivi rispetto ai paesi vicini. Le riserve di idrocarburi sono limitate e la produzione nazionale copre solo una piccola parte del fabbisogno energetico del paese. La maggior parte del petrolio importato arriva da paesi esteri, influenzando le dinamiche del mercato mondiale del greggio e le scelte strategiche delle compagnie energetiche.

Roma, 5 maggio 2026 – Se provassimo a tornare con la mente al 28 febbraio, data d’inizio della guerra in Iran, avremmo immediatamente la sensazione di parlare di un’altra epoca, remota nel tempo e nello spazio: eppure, sono passati solo due mesi e qualche giorno. La nostra percezione si farebbe ancora più chiara guardando ai listini di petrolio e gas naturale: secondo i dati appena diffusi dalla Commissione europea, i prezzi del petrolio – ormai saldamente al di sopra dei 100 dollari al barile – sono cresciuti almeno del 57% rispetto alla fine di febbraio. E le quotazioni del gas, registrate sulla piazza olandese Ttf, sono schizzate almeno del 51%.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Quanto petrolio c’è in Italia e dove si estrae: la mappa dei giacimenti. Ma che peso può avere nel risiko del greggio?

Notizie correlate

L'uranio in Italia? I giacimenti che fanno gola all'estero sono due. La mappa delle riserve mondialiRoma, 2 maggio 2026 – Se serviva un’ulteriore e definitiva conferma di quanto fosse necessario, in particolare per il continente europeo, rafforzare...

L’Italia estrae petrolio in Basilicata: perché la ricchezza non resta né lì né nel Paese?Quando si parla di petrolio in Basilicata, si pensa spesso a una grande opportunità economica per il territorio.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Gas e petrolio, stoccaggi già a quota 50%: l’Italia parte per prima. Greggio, mossa dell’Opec; Scorte di gas, l'Italia accelera: sfiorato il 50%, è record Ue. La situazione; Meloni è volata nel Caucaso per blindare gas e petrolio; Perché più gas dall’Azerbaigian non risolve la crisi energetica.

Quanto petrolio e gas importa l’Italia dal Medio Oriente? Dieci consigli su come risparmiare energiaNei giorni scorso l’Aie, l’Agenzia Internazionale dell’Energia, ha presentato una serie di azioni che governi, imprese e famiglie possono intraprendere per attenuare l’impatto economico sui ... blitzquotidiano.it

L’Azerbaijan è diventato molto importante per l’ItaliaLunedì la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni è andata a Baku, dove ha incontrato il presidente dell’Azerbaijan Ilham Aliyev: l’obiettivo principale del viaggio era rafforzare i legami po ... ilpost.it

Panatta non ha dubbi su come andranno gli Internazionali d’Italia: Jannik potrebbe perdere solo se dovesse mangiare troppo - facebook.com facebook

Congratulazioni ad Alessandra Schiavo, nuova Ambasciatrice d'Italia in Algeria @ItalyinAlgeria x.com