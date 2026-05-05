Quanto petrolio c’è in Italia e dove si estrae | la mappa dei giacimenti Ma che peso può avere nel risiko del greggio?
In Italia, l’attività di estrazione di petrolio si concentra principalmente in alcune regioni del Sud, con pochi giacimenti attivi rispetto ai paesi vicini. Le riserve di idrocarburi sono limitate e la produzione nazionale copre solo una piccola parte del fabbisogno energetico del paese. La maggior parte del petrolio importato arriva da paesi esteri, influenzando le dinamiche del mercato mondiale del greggio e le scelte strategiche delle compagnie energetiche.
Roma, 5 maggio 2026 – Se provassimo a tornare con la mente al 28 febbraio, data d’inizio della guerra in Iran, avremmo immediatamente la sensazione di parlare di un’altra epoca, remota nel tempo e nello spazio: eppure, sono passati solo due mesi e qualche giorno. La nostra percezione si farebbe ancora più chiara guardando ai listini di petrolio e gas naturale: secondo i dati appena diffusi dalla Commissione europea, i prezzi del petrolio – ormai saldamente al di sopra dei 100 dollari al barile – sono cresciuti almeno del 57% rispetto alla fine di febbraio. E le quotazioni del gas, registrate sulla piazza olandese Ttf, sono schizzate almeno del 51%.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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