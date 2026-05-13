Il rientro di Kevin De Bruyne rappresenta un ritorno importante per il Napoli, dopo mesi di assenza causata da un infortunio. La sua presenza in campo si è fatta sentire subito, influenzando la fase offensiva e il controllo del gioco. Con il suo rientro, la squadra può contare su un centrocampista esperto e di qualità, pronto a contribuire in modo significativo alle prossime partite.

Il rientro di Kevin De Bruyne è stata la notizia che i tifosi del Napoli aspettavano da mesi. Dopo oltre quattro mesi lontano dal campo, il centrocampista belga è tornato a disposizione di Antonio Conte nella sfida contro il Torino, mostrando fin da subito condizioni fisiche eccellenti e una freschezza mentale che ha sorpreso anche i più ottimisti. Un ritorno che ha riacceso l'entusiasmo dell'ambiente partenopeo, ma che porta con sé una domanda inevitabile: quanto ha pesato la sua assenza nei mesi più caldi della stagione? L'arrivo di De Bruyne a Napoli, nella scorsa estate, aveva rappresentato il colpo di mercato più importante della Serie A.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Quanto è mancato De Bruyne al Napoli e cosa cambia ora con il suo rientro

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