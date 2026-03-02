Oggi è il giorno atteso per Kevin De Bruyne, che dovrebbe rientrare nel gruppo del Napoli. La squadra si prepara a riaverlo tra i convocati di Conte, dopo un periodo di assenza. La società ha comunicato che il centrocampista si unirà ai compagni durante gli allenamenti, con possibilità di essere inserito in lista nelle prossime partite.

De Winter Milan, la svolta del belga: Allegri e dirigenti soddisfatti! Spunta il retroscena sull’assalto dalla Premier respinto a gennaio Mercato Juve, che retroscena su Wesley! Sarebbe potuto arrivare la scorsa estate: così la Roma ha avuto la meglio Kostov Inter, piovono conferme: primi contatti per il talento della Stella Rossa! Il punto di Moretto Calciomercato Inter, scout nerazzurri in missione al Mapei Stadium: due gli osservati speciali del Sassuolo! Moviola Roma Juve, gli episodi dubbi del match e la gestione dei cartellini. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - De Bruyne, oggi il grande giorno: previsto il suo rientro in gruppo con il Napoli! Ecco quando può tornare tra i convocati

Napoli, cresce l’attesa per il rientro di De Bruyne: nel mirino c’è quella partita! Quando può tornare in campo il belga dopo il lungo infortunioCalciomercato Lazio, l’ombra di una doppia cessione pesante si avvicina: a giugno questi due big potrebbero lasciare Formello! Ultimissime Rinnovo...

Napoli, De Bruyne verso il rientro: può tornare a metà marzoLa luce in fondo al tunnel per il centrocampo azzurro: il fuoriclasse belga è pronto a rimettere piede a Castel Volturno IL PIANO DI RECUPERO.

De Bruyne dopo Napoli-Sporting: Conte Nessun problema ma io voglio vincere

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bruyne.

Temi più discussi: De Bruyne torna a Napoli: il trasportino con i gatti, la famiglia e il messaggio ai tifosi; Il Napoli riabbraccia De Bruyne ma la sorpresa è un’altra: Conte a Verona con una novità che può valere la svolta; Come giocherà il Napoli coi rientri dall'infortunio di Anguissa, De Bruyne e McTominay: Conte pensa al cambio modulo con ritorno all'antica; Napoli, De Bruyne torna a Castel volturno e già scalpita: può tornare in campo con il Lecce.

De Bruyne torna in gruppo: Conte ritrova una pedina chiave in vista del TorinoIl centrocampista belga dopo l'infortunio rimediato contro l'Inter è tornato nuovamente ad allenarsi con il resto della squadra ... toro.it

Napoli, è il grande giorno: De Bruyne torna in gruppo, a disposizione contro il TorinoOggi è il grande giorno del rientro in gruppo di Kevin De Bruyne. A Castel Volturno, Antonio Conte è pronto a riabbracciare la stella belga,. tuttomercatoweb.com

De Bruyne oggi torna ad allenarsi in gruppo, quattro mesi dopo l'infortunio procuratori segnando il rigore in Napoli-Inter. Sarebbe fantastico se Kevin illuminasse queste ultime 11 gare, rendendo meno amara la sua stagione napoletana. RDI - facebook.com facebook

De Bruyne è quasi pronto: "Il belga è in una condizione generale sbalorditiva" L'ultima apparizione ufficiale di KDB risale al 25 ottobre 2025, nella sfida contro l’Inter, quando un infortunio muscolare al bicipite femorale destro (occorso proprio dopo aver c x.com