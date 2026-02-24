De Bruyne vicino al rientro | Napoli attende il suo ritorno in campo

Kevin De Bruyne ha ripreso gli allenamenti sul campo di Castel Volturno, dopo un infortunio che lo aveva fermato. La causa è un problema muscolare che lo ha tenuto lontano dal gioco per diverse settimane. Napoli attende con ansia il suo ritorno in campo, sperando di rafforzare la squadra nelle prossime partite. Il centro sportivo ha registrato il suo ritorno tra i sorrisi dei compagni e la soddisfazione dello staff tecnico.

© Mondosport24.com - De Bruyne vicino al rientro: Napoli attende il suo ritorno in campo

Nel centro sportivo di Castel Volturno, Kevin De Bruyne è tornato a calcare il prato verde e a misurarsi con nuove sollecitazioni fisiche. Il rientro in campo, atteso da settimane, influenza la stagione di Napoli, che conta sull'apporto del fuoriclasse belga per guidare la corsa all'Europa e per prepararsi alle sfide più impegnative. A 117 giorni dall'intervento chirurgico e a 121 giorni dal grave infortunio al bicipite femorale destro, si delineano segnali concreti di ripresa in una finestra di recupero che potrebbe aprire scenari importanti per la squadra. La ripresa è stata accompagnata da una condizione fisica eccellente, con De Bruyne asciutto e tirato a lucido.