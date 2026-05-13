Quanto costa davvero l' Arena Santa Giulia L' assessora sbotta sugli extracosti | Preferiamo fermare il Paese?

L'Arena Santa Giulia, collegata alle Olimpiadi invernali, sta suscitando polemiche a causa di extracosti stimati almeno 21 milioni di euro, cifra ancora non definitiva. L’assessora ha espresso frustrazione, chiedendosi se si preferisca fermare il Paese di fronte a queste spese extra. La realizzazione delle Olimpiadi ha generato 2,5 miliardi di euro di produzione, ma i costi aggiuntivi per l’arena rappresentano comunque un importo considerevole.

La realizzazione delle Olimpiadi invernali ha permesso di muovere 2,5 miliardi di produzione, a fronte dei quali gli extracosti che lo Stato e il Comune riconosceranno a Eventim per l'arena Santa Giulia (almeno 21 milioni, ma non è ancora detto) sono poca cosa. È il senso di uno dei passaggi più.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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