La Procura regionale della Corte dei Conti della Lombardia ha avviato un’istruttoria riguardante i costi sostenuti per la realizzazione dell’Arena Santa Giulia, in vista delle Olimpiadi del 2026. L’indagine riguarda in particolare gli eventuali “extracosti” coperti con fondi pubblici e il possibile danno erariale. La verifica si concentra sui finanziamenti pubblici ricevuti e sui pagamenti effettuati durante i lavori di costruzione della struttura.

La Procura regionale della Corte dei Conti della Lombardia sta indagando con un’istruttoria per ipotesi di danno erariale sull’Arena Santa Giulia, che ha ospitato l’impianto di hockey su ghiaccio per le Olimpiadi invernali, per i cosiddetti “extracosti” coperti da finanziamenti pubblici per oltre 130 milioni di euro. È quanto spiega l’Ansa riguardo un’attività della guardia di finanza di Milano che sta acquisendo, attraverso un ordine di esibizione, documenti negli uffici del Comune di Milano. A fine febbraio scorso, era emerso che Evd Milan Srl, del gruppo Eventim, la multinazionale proprietaria dell’Arena, avrebbe richiesto 134 milioni di euro di “ extra costi ” rispetto a quelli preventivati, da coprire, dunque, con finanziamenti pubblici da parte degli enti statali coinvolti nella gestione dell’evento olimpico.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Olimpiadi 2026, la Corte dei conti indaga sull’Arena Santa Giulia: “Danno erariale”. Nel mirino gli “extracosti” coperti dai finanziamenti pubblici

Notizie correlate

Olimpiadi, la Corte dei conti indaga sull'Arena Santa Giulia: ipotesi danno erariale per 130 milioni di euroCi sarebbe stato un esborso non previsto dalle casse statali nella volata finale che ha consentito, a pochi giorni dal gong di inizio delle Olimpiadi...

Olimpiadi, Corte dei conti indaga sull'Arena Santa Giulia: ipotesi danno erariale per 130 milioni di euroCi sarebbe stato un esborso non previsto dalle casse statali nella volata finale che ha consentito, a pochi giorni dal gong di inizio Olimpiadi...

Panoramica sull’argomento

Si parla di: Concerti all’Arena Santa Giulia a Milano, Ztl rossa e gialla per Ligabue e Annalisa. Metro, tram e navette fino a notte.

La Corte dei conti sta indagando su possibili irregolarità nella costruzione dell’Arena Santa Giulia di MilanoLa Corte dei conti sta indagando su possibili irregolarità nell’uso di fondi pubblici per la costruzione dell’Arena Santa Giulia di Milano, un palazzetto costruito per ospitare eventi dal vivo e nel q ... ilpost.it

Olimpiadi, istruttoria della Corte dei conti sui 134 milioni di extra costi per l’Arena Santa GiuliaIl nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza questa mattina si è presentato negli uffici del Comune per acquisire le carte ... milano.repubblica.it