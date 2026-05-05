La Procura regionale della Corte dei Conti della Lombardia ha avviato un’indagine sull’Arena Santa Giulia in relazione a presunti danni erariali. L’indagine riguarda in particolare i costi aggiuntivi sostenuti durante i lavori, che sarebbero stati coperti con fondi pubblici destinati alla struttura. La verifica si concentra sugli eventuali sprechi o irregolarità nella gestione delle risorse pubbliche impiegate per l’area destinata alle Olimpiadi.

La Procura regionale della Corte dei Conti della Lombardia sta indagando con un’istruttoria per ipotesi di danno erariale sull’Arena Santa Giulia, che ha ospitato l’impianto di hockey su ghiaccio per le Olimpiadi invernali, per i cosiddetti “extracosti” coperti da finanziamenti pubblici per oltre 130 milioni di euro. È quanto spiega l’Ansa riguardo un’attività della guardia di finanza di Milano che sta acquisendo, attraverso un ordine di esibizione, documenti negli uffici del Comune di Milano. A fine febbraio scorso, era emerso che Evd Milan Srl, del gruppo Eventim, la multinazionale proprietaria dell’Arena, avrebbe richiesto 134 milioni di euro di “ extra costi ” rispetto a quelli preventivati, da coprire, dunque, con finanziamenti pubblici da parte degli enti statali coinvolti nella gestione dell’evento olimpico.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Olimpiadi, la Corte dei conti indaga sull’Arena Santa Giulia: “Danno erariale”. Nel mirino gli “extracosti” coperti dai finanziamenti pubblici

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