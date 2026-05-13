Quando si gioca Roma-Lazio il derby del pasticcio | rifiutata la proposta della Lega Serie A

Da fanpage.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il derby tra le due squadre romane, uno dei match più attesi del campionato, ha incontrato un ostacolo nella scelta della data. La Lega Serie A aveva proposto di disputare l'incontro domenica alle 12, ma questa proposta è stata respinta. La decisione ha creato confusione sulla programmazione ufficiale della partita, lasciando in sospeso la definizione della data ufficiale dell'incontro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La data del derby Roma-Lazio diventa un autentico pasticcio. Rifiutata la proposta della Lega Serie A di giocare domenica alle 12.🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Quando si gioca Roma-Lazio? L'annuncio del presidente della Lega Serie A sul derby della Capitale

Leggi anche: De Siervo (Lega di Serie A): "Il derby Roma - Lazio si gioca lunedì? Non credo proprio"

Temi più discussi: Caos derby, la scelta ufficiale: Roma-Lazio (e altre 4 partite) domenica alle 12:30. De Siervo: È l'unica soluzione; Quando si gioca il derby Roma-Lazio? Le parole del questore; Derby Roma-Lazio, domani la Lega decide la data: si gioca domenica 17 maggio alle 12.30; Roma-Lazio, cambia di nuovo tutto: quando si gioca il derby, l'orario ufficiale.

roma lazio quando si gioca romaQuando si gioca Roma-Lazio, il derby del pasticcio: rifiutata la proposta della Lega Serie ALa data del derby Roma-Lazio diventa un autentico pasticcio. Rifiutata la proposta della Lega Serie A di giocare domenica alle 12 ... fanpage.it

roma lazio quando si gioca romaRoma-Lazio, la Lega Serie A fa ricorso al Tar: ecco quando arriverà la decisioneLa Lega Serie A ha fatto ricorso al Tar dopo la decisione della prefettura di Roma di posticipare il derby lunedì 18 maggio alle 20:45. siamolaroma.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web