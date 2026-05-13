Quando si gioca Roma-Lazio il derby del pasticcio | rifiutata la proposta della Lega Serie A
Il derby tra le due squadre romane, uno dei match più attesi del campionato, ha incontrato un ostacolo nella scelta della data. La Lega Serie A aveva proposto di disputare l'incontro domenica alle 12, ma questa proposta è stata respinta. La decisione ha creato confusione sulla programmazione ufficiale della partita, lasciando in sospeso la definizione della data ufficiale dell'incontro.
La data del derby Roma-Lazio diventa un autentico pasticcio. Rifiutata la proposta della Lega Serie A di giocare domenica alle 12.🔗 Leggi su Fanpage.it
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