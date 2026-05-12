De Siervo Lega di Serie A | Il derby Roma - Lazio si gioca lunedì? Non credo proprio

Nelle ultime ore si discute sulla possibile data del derby tra Roma e Lazio, con alcune voci che indicano il lunedì come giorno scelto per la partita. Tuttavia, un rappresentante della Lega di Serie A ha dichiarato di non credere che il match si giocherà in quella giornata. La decisione ufficiale non è ancora stata comunicata e si attende un aggiornamento da parte degli organizzatori.

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