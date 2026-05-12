De Siervo Lega di Serie A | Il derby Roma - Lazio si gioca lunedì? Non credo proprio
Nelle ultime ore si discute sulla possibile data del derby tra Roma e Lazio, con alcune voci che indicano il lunedì come giorno scelto per la partita. Tuttavia, un rappresentante della Lega di Serie A ha dichiarato di non credere che il match si giocherà in quella giornata. La decisione ufficiale non è ancora stata comunicata e si attende un aggiornamento da parte degli organizzatori.
AGI - "Derby di Roma ormai e' deciso che si gioca lunedì? Non credo proprio". Così l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha risposto all'AGI, lasciando la stazione Termini dopo l'arrivo della Coppa Italia, nel commentare la decisione della Prefettura di far slittare a lunedì 18 maggio il derby della Capitale. "Arriverà una nota formale ragionata, pesata misurando le parole. Per forza di cose sarà garantita la contemporaneità", ha aggiunto De Siervo.🔗 Leggi su Agi.it
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Dopo la decisione della Prefettura di spostare il derby di Roma a lunedì, Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A, preannuncia altri 'colpi di scena' Per forza di cose sarà garantita la contemporaneità facebook
Derby di Roma ormai è deciso che si gioca lunedì? Non credo proprio. Così l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha risposto all'AGI, lasciando la stazione Termini dopo l'arrivo della Coppa Italia, nel commentare la decisione della Pr x.com
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