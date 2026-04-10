Manfredi annuncia | De Laurentiis riceverà la cittadinanza onoraria data in arrivo!

Il sindaco di Napoli ha annunciato che il presidente del club locale riceverà la cittadinanza onoraria della città. La decisione è stata comunicata in una dichiarazione ufficiale, senza specificare la data precisa del conferimento. La notizia è stata riportata nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sul procedimento o sui tempi previsti. La decisione riguarda una figura di rilievo nel panorama sportivo e cittadino.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha recentemente rilasciato dichiarazioni significative riguardo importanti progetti per la città. Durante un incontro stampa per la riqualificazione del Cimitero delle Fontanelle, Manfredi ha toccato temi cruciali come i lavori allo Stadio Diego Armando Maradona e la proposta di conferire la cittadinanza onoraria ad Aurelio De Laurentiis, presidente della SSC Napoli. Queste novità sono state comunicate attraverso essenziali interviste a Radio CRC, emittente ufficiale collegata alla squadra partenopea. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Manfredi annuncia: De Laurentiis riceverà la cittadinanza onoraria, data in arrivo! Manfredi: "Cittadinanza onoraria a Conte? Nella nostra lista c'è prima De Laurentiis"Le parole del sindaco di Napoli sulla possibile concessione della cittadinanza onoraria al tecnico del quarto scudetto azzurro “Cittadinanza onoraria... Leggi anche: Manfredi: «Maradona, possibile sub-commissario. Cittadinanza onoraria a De Laurentiis: tempi maturi» Temi più discussi: Napoli, De Laurentiis verso la cittadinanza onoraria: l’annuncio del sindaco Manfredi; De Laurentiis presto cittadino onorario di Napoli: l’annuncio di Manfredi – CdS; MANFREDI ANNUNCIA: TEMPI MATURI PER LA CITTADINANZA ONORARIA A DE LAURENTIIS; Manfredi: Presto cittadinanza onoraria a De Laurentiis. Io commissario per lo stadio? Possibile. Napoli, De Laurentiis verso la cittadinanza onoraria: l’annuncio del sindaco ManfrediNapoli– Il legame tra Aurelio De Laurentiis e la città di Napoli sta per ricevere il sigillo dell’ufficialità istituzionale. A margine di un incontro ... cronachedellacampania.it Cittadinanza onoraria a De Laurentiis, Manfredi confermaIl presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis riceverà la cittadinanza onoraria di Napoli, come ha confermato lo stesso sindaco ... ilnapolionline.com #Manfredi annuncia: "Tempi maturi per la cittadinanza onoraria a #DeLaurentiis" https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Manfredi-annuncia---Tempi-maturi-per-la-cittadinanza-onoraria-a-De-Laurentiis--147196.aspx #Napoli - facebook.com facebook #Napoli - De Laurentiis verso la cittadinanza onoraria: l’annuncio del sindaco Manfredi #Sport #Calcio #Città #ADL #DeLaurentiis #SSCNapoli #Manfredi #StadioMaradona #NanoTV x.com