De Laurentiis salta la cittadinanza onoraria Malumori in consiglio comunale

Nella giornata di ieri, il consiglio comunale non ha raggiunto il numero legale necessario per approvare la proposta di conferire la cittadinanza onoraria a Aurelio De Laurentiis. Di conseguenza, la decisione è stata rinviata, lasciando aperta la questione. La seduta si è interrotta senza votazioni definitive a causa di questa mancanza di presenti. La proposta di Forza Italia non è stata approvata in questa occasione.

La cittadinanza onoraria per Aurelio De Laurentiis può attendere. Ieri è mancato il numero legale in consiglio comunale e così non è stata approvata la proposta di Forza Italia. Ma ci sono malumori in Consiglio sull’ipotesi di conferire la cittadinanza onoraria al presidente del Napoli. Ne scrive l’edizione napoletana di Repubblica con Antonio Di Costanzo. Repubblica ricorda le parole di Luigi Carbone esponente della maggioranza, di Napoli Solidale-Europa Verde. Carbone ricorda le parole di Adl il giorno del conferimento ella cittadinanza a Luciano Spalletti: “I napoletani sono dei perdenti perché non sono mai contenti. Vengo da una famiglia con sette zii napoletani, sono degli scassacazzi.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Laurentiis, salta la cittadinanza onoraria. Malumori in consiglio comunale Notizie correlate Il consiglio comunale si divide sulla cittadinanza a De LaurentiisSull'ordine del giorno che proponeva il conferimento della cittadinanza onoraria al presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis, è mancato il... Su proposta cittadinanza a De Laurentiis scivola il Consiglio comunale di NapoliTempo di lettura: < 1 minuto Sull’ordine del giorno che proponeva il conferimento della cittadinanza onoraria al presidente del Calcio Napoli,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Napoli, De Laurentiis cittadino onorario. Ma è polemica, salta il consiglio; Benevento, il Pd al contrattacco: Noi mai con Mastella; Cittadinanza onoraria De Laurentiis, è polemica: salta il Consiglio; De Laurentiis, salta la cittadinanza onoraria. Malumori in consiglio comunale. Napoli, De Laurentiis cittadino onorario. Ma è polemica, salta il consiglioStop alla proposta di Forza Italia. La maggioranza: Approviamo quando c’è il sindaco. Ma la sinistra: Disse napoletani perdenti ... napoli.repubblica.it Napoli, salta la cittadinanza a De Laurentiis: manca il numero legaleUna seduta del Consiglio comunale di Napoli si è conclusa con un inatteso scioglimento, a causa della mancanza del numero legale. L'ordine del giorno prevedeva la discussione e il voto sulla proposta ... it.blastingnews.com De Laurentiis, salta la cittadinanza onoraria. Malumori in consiglio comunale Su Repubblica. Salta la seduta per mancanza del numero legale. Un consigliere di maggioranza: "Definì i napoletani degli scassacazzo". Assente il sindaco. https://www.ilnapolista.it - facebook.com facebook Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Alex Zanardi, leggenda dell'automobilismo e dello sport italiano. Esempio di resilienza che, attraverso immenso coraggio e determinazione, ha saputo x.com