Quando la Marina allagò Campi Una perizia sulla rottura dell’argine

Una perizia tecnica analizza la rottura dell’argine del torrente Marina, avvenuta vicino a villa Montalvo, tre anni fa. La perdita di tenuta dell’argine causò l’allagamento del centro abitato di Campi. Il documento fornisce dettagli sul cedimento e sulle cause che hanno portato all’incidente. La relazione si concentra sui dati raccolti e sulle evidenze tecniche relative alla rottura.

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