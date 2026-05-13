Quando la Marina allagò Campi Una perizia sulla rottura dell’argine
Una perizia tecnica analizza la rottura dell’argine del torrente Marina, avvenuta vicino a villa Montalvo, tre anni fa. La perdita di tenuta dell’argine causò l’allagamento del centro abitato di Campi. Il documento fornisce dettagli sul cedimento e sulle cause che hanno portato all’incidente. La relazione si concentra sui dati raccolti e sulle evidenze tecniche relative alla rottura.
Una perizia tecnica specifica sulla rottura dell’argine del torrente Marina. Quella ‘rottura’, nei pressi di villa Montalvo, che tre anni fa contribuì in modo determinante all’allagamento del comune di Campi. Basti pensare che sul territorio si riversarono oltre 2 milioni di metri cubi di acqua su un’area di 800 ettari, con danni per centinaia di milioni. E la perizia è quella che il comitato Arca di Noè vuole far redigere prendendo in esame proprio quella che è stata una delle principali cause, se non la principale, alla base dell’alluvione del novembre 2023. L’idea è stata illustrata nel corso dell’assemblea che si è svolta presso i locali...🔗 Leggi su Lanazione.it
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