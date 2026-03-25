Quando l' argine crollò di Andrea Debandi Una riflessione sulla verità

Lunedì sera nella biblioteca Guerrazzi si è tenuta la presentazione del libro “Quando l’argine crollò” di Andrea Debandi. L’autore ha illustrato le tematiche trattate nel suo romanzo, che si concentra su eventi storici e sulla memoria collettiva. La narrazione si sviluppa come un thriller, mantenendo alta l’attenzione fino alle ultime pagine. L’incontro ha attirato un pubblico interessato alle questioni di attualità e alla riflessione sui temi trattati.

“Quando l’argine crollò” il libro che Andrea Debandi presenta alla biblioteca Guerrazzi, non è solo un thriller: è un viaggio nella memoria collettiva, un grido contro l’omertà, una storia che terrà con il fiato sospeso fino all’ultima pagina. Un giallo intenso che attraversa le ombre di Genova e i segreti del potere. Con una scrittura incisiva e una trama ricca di colpi di scena, l’autore ci conduce in un viaggio tra memoria storica e intrighi contemporanei. Protagonista è Dario Poggi, un uomo segnato da un passato drammatico, che un’indagine trascina in un vortice di intrighi che affondano le radici negli anni di piombo e si intrecciano con i vertici del potere, sullo sfondo di una città fatta di vicoli e misteri, dove nulla è come sembra. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - "Quando l'argine crollò" di Andrea Debandi. Una riflessione sulla verità Articoli correlati Argine di Lungosabato Matarazzo, lavori in via di completamento dopo 11 anni dal crolloTempo di lettura: 3 minutiL’annosa vicenda della ricostruzione e messa in sicurezza dell’argine del Lungosabato Matarazzo crollato nel 2015 a seguito... Leggi anche: Dimmi La Verità | Alessandro Rico: «Bisogna mettere un argine all'emergenza sicurezza»