Quando il coraggio della ' restanza' diventa impresa | l' esempio dei giovani imprenditori foggiani che non sono andati via

Da foggiatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, presso il Dipartimento di Studi Umanistici e Sociali dell’Università di Foggia, si è svolta la seconda edizione di X Day, un evento organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Foggia. L’iniziativa fa parte della settimana dedicata al TedxUniFG e ha visto la partecipazione di giovani imprenditori che hanno deciso di rimanere nella città, portando avanti le proprie attività nonostante le difficoltà.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si è tenuta questa mattina, 13 maggio, presso il Dipartimento di Studi Umanistici e Sociali dell’Università di Foggia la seconda edizione di X Day, l’iniziativa promossa dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Foggia e inserita nel calendario della settimana dedicata al TedxUniFG.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: “X Day” giovani imprenditori ConfCommercio Foggia: impresa, giovani e territorio al centro della seconda edizione

Premiati gli studenti che si sono aggiudicati il contest dei Giovani imprenditori di ConfcommercioConfcommercio Brindisi – Premiati gli studenti che si sono aggiudicati il contest dei Giovani Imprenditori di Confcommercio “Brindisi Future...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web