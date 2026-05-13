Quando il coraggio della ' restanza' diventa impresa | l' esempio dei giovani imprenditori foggiani che non sono andati via
Questa mattina, presso il Dipartimento di Studi Umanistici e Sociali dell’Università di Foggia, si è svolta la seconda edizione di X Day, un evento organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Foggia. L’iniziativa fa parte della settimana dedicata al TedxUniFG e ha visto la partecipazione di giovani imprenditori che hanno deciso di rimanere nella città, portando avanti le proprie attività nonostante le difficoltà.
Si è tenuta questa mattina, 13 maggio, presso il Dipartimento di Studi Umanistici e Sociali dell’Università di Foggia la seconda edizione di X Day, l’iniziativa promossa dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Foggia e inserita nel calendario della settimana dedicata al TedxUniFG.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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