Quando il coraggio della ' restanza' diventa impresa | l' esempio dei giovani imprenditori foggiani che non sono andati via

Questa mattina, presso il Dipartimento di Studi Umanistici e Sociali dell’Università di Foggia, si è svolta la seconda edizione di X Day, un evento organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Foggia. L’iniziativa fa parte della settimana dedicata al TedxUniFG e ha visto la partecipazione di giovani imprenditori che hanno deciso di rimanere nella città, portando avanti le proprie attività nonostante le difficoltà.

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