Premiati gli studenti che si sono aggiudicati il contest dei Giovani imprenditori di Confcommercio

Gli studenti vincitori del concorso organizzato dai Giovani Imprenditori di Confcommercio sono stati premiati durante un evento presso l’Itet “Carnaro-Marconi-Flacco Belluzzi” di Brindisi. La cerimonia ha visto coinvolti i partecipanti che si sono distinti nella competizione intitolata “Brindisi Future Makers”. La manifestazione ha promosso il talento giovanile e l’impegno degli studenti nel settore imprenditoriale locale.

Confcommercio Brindisi – Premiati gli studenti che si sono aggiudicati il contest dei Giovani Imprenditori di Confcommercio “Brindisi Future Makers”Presso l’Itet “Carnaro-Marconi-Flacco Belluzzi” di Brindisi si è svolta la cerimonia di premiazione della categoria studenti del contest “Brindisi.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Gli studenti degli istituti alberghieri abruzzesi incontrano gli imprenditori della ricettività con il Talent Day di ConfcommercioIl presidente regionale dell'associazione di categoria, Giammarco Giovannelli: "La formazione come strumento primario per reperire lavoratori... "Giornata dei giusti dell'umanità": premiati gli studenti che hanno partecipato al concorso "Adotta un giusto"Fedele al consueto appuntamento annuale, ieri l'Accademia di Studi Mediterranei di Agrigento ha celebrato la "Giornata dei giusti dell'umanità". Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Rivarolo del Re, premiati da Avis gli studenti meritevoli; Serra Club, premiati gli studenti del concorso Dimmi se sei felice; Concorso L'impresa dei tuoi sogni, premiati gli studenti del team dell'Istituto Archimede; Premiati gli studenti vincitori del bando Per Alex, continuate in ciò che è giusto. Confcommercio Brindisi, premiati gli studenti che si sono aggiudicati il contest dei Giovani Imprenditori di Confcommercio 'Brindisi Future Makers'BRINDISI - Presso l’ITET Carnaro-Marconi-Flacco Belluzzi di Brindisi si è svolta la cerimonia di premiazione della categoria studenti del contest Brindisi Future Makers, organizzato nel corso del ... giornaledipuglia.com Potenza, premiati gli studenti lucani del concorso Eplibriamoci contro bullismo e cyberbullismoA Potenza premiati i giovani lucani vincitori regionali di Eplibriamoci, dedicato alla lotta a bullismo e cyberbullismo ... trmtv.it Sono stati premiati ieri a Perugia, presso il Teatro Pavone, i vincitori della XXXIV edizione dell’Ercole Olivario, il concorso nazionale dedicato alle eccellenze olearie italiane. Ercole Olivario - facebook.com facebook