Foggia, 8 maggio 2026 - Si terrà il prossimo 13 maggio alle 9.30 presso il DISS dell’Università degli Studi di Foggia la seconda edizione di X DAY, iniziativa promossa dal Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Foggia e inserita nella settimana dedicata al TEDxUniFG. Nel corso della mattinata si alterneranno testimonianze e momenti di confronto con importanti realtà imprenditoriali del territorio. Tra gli speaker presenti: Pasquale Emanuele Capuano, founde della Pasquale Capuano srl di Manfredonia e vincitore del premio nazionale Giovani Imprenditori “A. Ambrosi”, Gennaro Casillo dell’azienda...🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - “X Day” giovani imprenditori ConfCommercio Foggia: impresa, giovani e territorio al centro della seconda edizione

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