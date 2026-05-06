Giro d'Italia 2026 | quando inizia quali sono le tappe e il percorso completo

Il Giro d'Italia 2026, alla sua 109ª edizione, partirà il 8 maggio dalla Bulgaria, con una tappa a Nessebar sul Mar Nero. Per la prima volta nella storia, la corsa attraverserà il confine bulgaro, proseguendo poi in Italia. La gara si concluderà a Roma il 31 maggio. Il percorso comprende diverse tappe lungo il territorio italiano e alcune in Bulgaria, con un totale di tappe ancora da definire ufficialmente.

Il Giro d'Italia 2026, edizione numero 109, scatta venerdì 8 maggio dalla Bulgaria, a Nessebar sul Mar Nero, per la prima volta nella storia, e si concluderà domenica 31 maggio a Roma. 21 tappe in 24 giorni, in diretta in chiaro in TV e streaming sui canali Rai. Jonas Vingegaard il primo favorito.🔗 Leggi su Fanpage.it

Giro d'Italia 2026 - presentazione percorso

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