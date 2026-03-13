Italia Under 18 convocati due calciatori del Napoli | l' elenco

Il commissario tecnico dell’Italia Under 18 ha convocato 24 calciatori per un raduno che si svolgerà dal 16 al 18 marzo a Novarello. Tra i convocati ci sono due calciatori del Napoli. L’elenco completo è stato annunciato in vista dei prossimi impegni della squadra. La selezione è stata comunicata ufficialmente e comprende anche altri giocatori provenienti da diverse società.

Il c.t. dell'Italia Under 18 Massimiliano Favo ha convocato 24 calciatori per un raduno che si terrà dal 16 al 18 marzo a Novarello in vista dei prossimi impegni. Nell'elenco figurano anche due calciatori del Napoli, i centrocampisti Andrea Chiummariello e Vincenzo Prisco. Attaccanti: David Bonacina (Torino), Thomas Campaniello (Empoli), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Christian Fogliaro (Monza), Simone Lontani (Milan). NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Kvaratskhelia, il Napoli, il Psg e la vita sotto la Tour Eiffel: "Amo tutto di Parigi, adoro il rispetto delle persone che hanno" 🔗 Leggi su Napolitoday.it Articoli correlati Convocati Torino per l’Inter, le scelte di Baroni per la Coppa Italia: l’elenco completo. Out Casadei! Il motivoMercato Milan, Tare guarda al futuro: Kostic resta un pallino per l’estate! Previsto un nuovo assalto Rinnovo Yildiz, dal bonus fedeltà allo... Convocati Juve per l’Inter: la decisione di Spalletti su Thuram. McKennie e Conceicao regolarmente in lista. L’elenco ufficiale per il Derby d’ItaliaPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Galatasaray Transfer Mandela Keita Galatasaray #mandelakeita #keita #parma #galatasaray Tutti gli aggiornamenti su Italia Under Temi più discussi: Italia U18: i convocati per la sfida contro i pari età del Galles; Raduno a Novarello in vista della fase élite dell’Europeo: i convocati di Bollini a una settimana dal girone in Calabria; DOTTORI E VINTI CONVOCATI IN NAZIONALE UNDER 18; Italia U18. Stage di preparazione a Novarello dal 16 al 18 marzo: i convocati di Massimiliano Favo. Italia U18, stage di preparazione per le qualificazioni europee: i convocatiLa nazionale under 18, a secco di vittorie in questo 2026, si radunerà dal 16 al 18 marzo presso Novarello, per la preparazione al primo turno. tuttomercatoweb.com Italia Under 19, due granata a Novarello per uno stageSono due i giovani calciatori granata convocati dal ct azzurro della Nazionale Under 19, Alberto Bollini, da lunedì 16 a mercoledì 18 marzo a Novarello per uno stage in ... torinogranata.it Juventus Primavera, in tre convocati dall'Italia Under 19: c'è anche Niccolò Rizzo - facebook.com facebook Ferma condanna per l’attacco che ha subito la base italiana di Erbil. Ho appena parlato con l’Ambasciatore d’Italia in Iraq. Per fortuna i nostri militari stanno tutti bene e sono al sicuro nel bunker. A loro esprimo solidarietà e gratitudine per il quotidiano servizio x.com