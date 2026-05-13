Oggi su TV8 si svolgono i quarti di finale del torneo ATP di Roma, con partite della parte alta del singolare maschile in programma. Contestualmente, si giocano anche i quarti di finale della parte bassa del singolare femminile. La giornata prevede diverse sfide che coinvolgono atleti in cerca di un passaggio alle semifinali, con orari e programmi disponibili in chiaro e in streaming.

Si torna in campo per i quarti di finale della parte alta del singolare maschile e per quelli della parte bassa del singolare femminile. Quella odierna sarà ancora una volta una giornata densa di emozioni al Foro Italico. Gli Internazionali d’Italia 2026 entrano sempre più nella fase decisiva della competizione. I colori azzurri continuano ad essere protagonisti nel torneo capitolino. Saranno infatti in campo Luciano Darderi, testa di serie numero diciotto, contro lo spagnolo Rafael Jodar nel singolare maschile e la coppia BolelliVavassori negli ottavi di finale del doppio maschile contro GoranssonKing. Una partita sarà visibile anche in chiaro su TV8, e la scelta è ricaduta sul match Darderi-Jodar collocato come quarto match sul Centrale con inizio non prima delle ore 20.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quale partita su TV8 oggi, ATP Roma 2026: orario 13 maggio, programma in chiaro, streaming

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