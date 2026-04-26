Puppo | Jodar più adatto al cemento Mi ricorda un giocatore croato

Dario Puppo, telecronista e giornalista di Eurosport, ha condotto l’ultima puntata di TennisMania, disponibile sul canale YouTube di OA Sport. Durante la trasmissione, Puppo ha commentato le performance di alcuni giocatori, affermando che Jodar si adatta meglio al gioco su cemento e paragonandolo a un tennista croato. La puntata ha analizzato vari aspetti delle partite e delle caratteristiche tecniche dei giocatori coinvolti.

Dario Puppo (telecronistagiornalista Eurosport) ha condotto l’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Tanti i temi sviscerati. Al centro dell’attenzione il torneo “1000” di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica si è fatto la situazione su quanto fatto vedere da Jannik Sinner (n.1 del mondo). “ Ho visto che Sinner ogni tanto si massaggiava la coscia contro Bonzi. Nei tre precedenti, il francese aveva già tolto due volte un set a Jannik. Dava l’impressione di non farsi condizionare molto da chi c’era dall’altra parte “, ha ricordato il giornalista di Eurosport, in relazione all’esordio del pusterese nel torneo madrileno.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Puppo: “Jodar più adatto al cemento. Mi ricorda un giocatore croato” Notizie correlate Fils si sbilancia: “Jodar mi ricorda più Sinner che Alcaraz”Arthur Fils è approdato in finale nell’ATP 500 di Barcellona: il tennista transalpino, che affronterà nell’ultimo atto il russo Andrey Rublev, in... Milan, Modric premiato a Milanello come miglior giocatore croato per il 13^ anno di filaUno degli assoluti protagonisti della stagione rossonera è senza dubbi Luka Modric. Una raccolta di contenuti Puppo: Jodar più adatto al cemento. Mi ricorda un giocatore croatoDario Puppo (telecronista/giornalista Eurosport) ha condotto l'ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Tanti i temi ... oasport.it Puppo: Dritto di Fonseca potente, Sinner usa l'esperienzaNel corso della trasmissione Tennis Mania, in onda sul canale YouTube di OA Sport, Dario Puppo ha analizzato la prossima sfida tra Jannik Sinner e Joao Fonseca, in programma al Masters 1000 di Indian ... it.blastingnews.com