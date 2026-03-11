Nel Masters 1000 di Indian Wells, in California, i primi tennisti hanno portato in campo le proprie capacità, evidenziando punti di forza e debolezze nel torneo sul cemento. Tra loro, Djokovic ha ottenuto un record di vittorie iniziali, mentre Alcaraz si prepara ad affrontare sfide importanti. La competizione si fa sempre più intensa mentre i giocatori si confrontano per avanzare nel torneo.

Si entra sempre più nel vivo del Masters 1000 di Indian Wells (California, Stati Uniti) con i primi della classe che hanno già fatto vedere pregi e difetti sul cemento del “Tennis paradise”. Di questo e molto altro si è parlato nell’ultima puntata di Tennismania, programma in onda sul canale Youtube di OA Sport. Dario Puppo, conduttore del programma e giornalista di Eurosport, analizza quanto visto nelle ultime ore di torneo: “ Ero curioso di vedere all’opera Draper e devo dire che sono rimasto impressionato dal suo sviluppo fisico. Mi sembra tonico, ingrossato, fin troppo. Tra gli altri match che mi hanno colpito, ovviamente, quello che ha visto la sconfitta di Bublik. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Puppo: “Il record di vittorie iniziali di Djokovic? Impresa difficile per Alcaraz”

