Una scoperta scientifica, annunciata di recente, potrebbe rappresentare una svolta importante nel trattamento delle lesioni del midollo spinale. La ricerca ha evidenziato la possibilità di rigenerare questa parte del sistema nervoso centrale, aprendo nuove strade per la neurologia. Finora, le terapie per queste lesioni sono state limitate, ma questa scoperta potrebbe cambiare il modo di affrontare queste patologie in futuro.

Una nuova scoperta scientifica potrebbe aprire scenari rivoluzionari nella cura delle lesioni del midollo spinale. Un team internazionale guidato dall’ Università di Zurigo e dall’ Ospedale Universitario Balgrist ha infatti dimostrato come un anticorpo sperimentale, chiamato NG101, sia in grado di favorire la rigenerazione delle fibre nervose dopo gravi traumi spinali. Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Nature Communications, rappresenta uno dei risultati più importanti degli ultimi anni nel campo della neurologia rigenerativa. Secondo i ricercatori, il trattamento potrebbe aiutare il recupero delle connessioni nervose necessarie ai movimenti di braccia e gambe, offrendo nuove speranze ai pazienti colpiti da paraplegia o tetraplegia dopo incidenti stradali, sportivi o altri traumi gravi.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Può rigenerare il midollo spinale”: svolta storica, la scoperta che cambia la neurologia

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